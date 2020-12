LdC : la stat' de la "honte" pour l'OM et Rennes

L'Olympique de Marseille et le Stade Rennais en ont terminé avec la Ligue des Champions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur bilan n'est pas fameux. Nos deux représentants ont été éliminés de toute coupe d'Europe après avoir terminé quatrièmes de leur poule, derrière des équipes comme l'Olympiakos et Krasnodar.

De quoi faire du mal au football français. Mais ce n'est pas tout. Opta a révélé une statistique de la "honte". En effet Seules deux clubs n'ont pas inscrit le moindre but dans le jeu en Ligue des Champions cette saison : l'OM et Rennes (2 buts sur penalty pour les Phocéens, 2 buts sur penalty et 1 sur corner pour les Bretons).