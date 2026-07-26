Santos : Neymar sort du silence et dément avoir insulté ses coéquipiers

Double buteur avec Santos pour son premier match depuis son retour de Coupe du Monde, Neymar est l’objet d’accusations quant à son comportement envers ses coéquipiers. Selon la presse brésilienne, la star de 34 ans a insulté plusieurs coéquipiers, à la mi-temps du match de championnat brésilien contre Chapecoense (2-2), dans la nuit de samedi à dimanche. Sur ses réseaux sociaux, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a pris la parole pour démentir ces accusations et livrer sa version des faits.

La suite après cette publicité

« Je vois que certaines nouvelles ont circulé disant que j’ai réprimandé des jeunes joueurs dans le vestiaire. C’est complètement faux. Celui qui a diffusé cette information, s’il vous plaît, ne le faites plus. Ne publiez pas de mensonges. Ne mentez pas. Vous pouvez demander aux personnes qui étaient présentes dans le vestiaire. Ce qui s’est passé était une discussion et une responsabilisation pour toute l’équipe. J’ai parlé et nous avons tous parlé. Nous nous sommes responsabilisés nous-mêmes, et c’est normal, parce que nous nous exigeons toujours le meilleur, nous sommes compétitifs, et nous voulons gagner et triompher. Mais il n’y a eu aucune réprimande ou blâme dirigé vers les jeunes joueurs. Et à partir de maintenant, je n’accepterai plus ces mensonges que vous continuez à publier sur Internet… D’accord ? Merci à vous, et c’est tout. Nous sommes ensemble », a réagi Neymar.