PSG : une trêve qui tombe à pic pour Luis Enrique et ses joueurs

L’heure des vacances a sonné pour les clubs de Ligue 1, dont le Paris Saint-Germain, qui a bouclé, ce mercredi soir, sa première partie de saison de la meilleure des manières. En effet, les joueurs de Luis Enrique sont venus à bout du FC Metz (3-1), sur la pelouse du Parc des Princes, lors de la 17ème journée de championnat. Si les Rouge et Bleu sont bel et bien officiellement champions d’automne, la première partie de campagne sous la houlette du tacticien espagnol n’a pas été de tout repos. Cette trêve pour les fêtes de fin d’année pourrait faire le plus grand bien aux joueurs et au staff parisiens. Car les dernières semaines semblent avoir été plus qu’éprouvantes pour le groupe professionnel. Entre les légères bisbilles, les rumeurs à l’approche du mercato et les rencontres jouées au couperet, le mental du PSG a été mis à rude épreuve.

«Les vacances, c’est profiter de la famille, des fêtes de Noël. Les joueurs n’ont pas un programme ou un plan : déconnecter et profiter de la famille, c’est le maître mot. Dans un club comme le Paris Saint-Germain, il y a tellement de pression et d’intensité autour de chaque personne. Il est important de profiter de la famille, des vacances et que tous ceux qui font partie du club puissent passer quelques jours avec leur famille, et rien d’autre. D’ici là, je voudrais féliciter tous les fans parisiens et leur souhaiter, ainsi qu’à toutes les personnes du club, de bonnes fêtes de fin d’année», a alors résumé l’entraîneur espagnol, Luis Enrique, en conférence de presse après la rencontre face aux Messins.

Une fin d’année éprouvante !

Première donnée à analyser. Il est important de souligner que toutes les rencontres du PSG - ou presque - durant le mois de décembre ont été conclues par un scénario très incertain. Les 11 acteurs parisiens ont à chaque fois dû batailler pour, soit accrocher le nul (contre le Borussia Dortmund en Allemagne, contre Newcastle au Parc des Princes), soit empocher des points de justesse (contre le FC Nantes au Parc des Princes, contre le LOSC dans le Nord). D’où l’importance de bien faire tourner l’effectif pour éviter la fatigue mentale et physique : «Certains joueurs peuvent être gênés. C’est important que le joueur sente que c’est une grande équipe, j’ai deux joueurs pour chaque poste. J’espère qu’on pourra toujours améliorer notre effectif lors des prochains mercatos. Peu importent les joueurs, c’est une équipe qui lutte pour les titres. Il faut mettre les gens sur le terrain, en tribunes ou sur le banc. C’est ma façon de gérer les choses», a d’ailleurs expliqué mercredi soir l’entraîneur espagnol, en conférence de presse, après la victoire de son équipe. En tout cas, malgré des hauts et des bas, le Paris Saint-Germain est encore en lice dans toutes les compétitions avec une solide première place en Ligue 1.

Avec les longues absences de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz ou encore Keylor Navas, lors de la dernière feuille de match de la phase aller, le PSG semble avoir désespérément besoin de souffler une bonne semaine après un début de saison finalement quasi parfait sur le bilan comptable - hormis la 2ème place du groupe en C1 : «On a fait une bonne première partie de saison mais après c’est vrai, on doit encore s’améliorer, continuer à travailler. Cette coupure va nous faire du bien pour bien nous reposer, récupérer des forces pour ce qui nous attend en deuxième partie de saison, ça va être décisif pour nous cette année. On peut toujours s’améliorer dans le foot. C’est un sport où tu peux t’améliorer chaque jour, à chaque entraînement et à chaque match. Comme le coach l’a dit, on sera une meilleure équipe. Il nous faut du temps mais petit à petit, on comprend ce que le coach nous demande et on essaye de le montrer sur le terrain», nous a confié Lucas Hernandez, en zone mixte. Maintenant, les Parisiens doivent profiter des prochains jours pour bien se ressourcer car ils feront leur rentrée dès le 3 janvier pour le Trophée des Champions face à Toulouse puis en Coupe de France contre le modeste club de Revel. Et mine de rien, la Real Sociedad arrivera plus rapidement qu’on ne le croit…