L’Angleterre et Liverpool sont dégoûtés pour Luis Diaz

En deux matchs contre le PSG, Luis Diaz a fait très mal. En novembre, le Colombien inscrivait un doublé, en plus d’écoper d’un carton rouge pour un tacle par derrière sur Hakimi. 5 mois plus tard, l’ailier gauche du Bayern a de nouveau fait parler la poudre au Parc des Princes en marquant le 4e but de son équipe, et réduire le score à 5-4 en demi-finale aller de Ligue des Champions, au terme d’un numéro exceptionnel dont Marquinhos doit encore faire des cauchemars. Le club de la capitale est prévenu pour mercredi prochain, lors d’un retour que la planète entière attend avec impatience.

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Pour la première saison en Allemagne du joueur de 29 ans, l’Allemagne est déjà conquise. Avec ses 26 buts et ses 21 passes décisives en 46 matchs, Luis Diaz est l’un des très grands artisans de la magnifique saison bavaroise. Il a déjà largement dépassé ses meilleurs standards de Liverpool (17 buts et 8 passes l’an passé en 50 matchs), ce qui laisse quelques regrets en Angleterre. Avec le recul, on s’étonne de plus en plus de ce choix de l’avoir laissé filer, pour 70 M€ tout de même. «Vous savez quoi ? Je ne serais pas contre un retour de Díaz. Il nous manque», a même reconnu Steven Gerrard il y a quelques jours sur TNT Sports.

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«Vous êtes en train de me dire qu’ils ont vendu Luis Diaz pour garder Gakpo ?»

Les propos de l’ancienne légende des Reds sont à mettre en perspective avec la saison qu’est en train de manquer le champion d’Angleterre en titre, actuel 4e de Premier League, éliminé dès les quarts de finale de Ligue des Champions et qui ne se rattrapera pas avec les coupes nationales. «Luis Díaz n’a jamais été le joueur idéal à vendre, et j’ai encore du mal à le comprendre, appuie Jamie Carragher sur les antennes de CBS. Trouver une raison de le laisser partir est un vrai casse-tête. Des joueurs comme lui sont difficiles à remplacer ou à trouver sur le marché des transferts.»

Avec le recul, la gestion de sa prolongation pose question. Il souhaitait un meilleur contrat, lui qui était encore lié jusqu’en 2028, mais le club a refusé, privilégiant Cody Gakpo, lequel a prolongé en août dernier, et Mohamed Salah. L’Égyptien vit sans doute la saison de trop. «Je n’arrive pas à y croire. Vous êtes en train de me dire qu’ils ont vendu Luis Diaz pour garder Gakpo ? Franchement, ce n’est pas seulement une mauvaise décision footballistique, c’est une décision de vie catastrophique ! C’est tout simplement ridicule !» s’emporte Micah Richards sur le même plateau que Carragher.

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Quand Kahn remercie Liverpool et Arne Slot

«Il fait des ravages sur la plus grande scène ! Il est électrique ! Il marque contre le Real Madrid et le PSG, et on se demande comment Liverpool a pu le laisser filer, poursuit l’ancien défenseur anglais. Ce type change complètement la donne ! Il apporte ce chaos pur, cette énergie incroyable, la vitesse, la puissance, ces moments de pure magie. Quand il déboule sur son aile… incroyable ! Liverpool n’a pas seulement perdu un joueur… ils ont perdu un joyau. Un véritable joyau !» C’est évidemment toujours plus facile de juger après coup. Même Carragher n’aurait «jamais cru le voir porter un autre maillot que celui de Liverpool.»

C’est pourtant arrivé et aujourd’hui encore, Oliver Kahn s’étonne de ce choix. «Nous devons remercier Liverpool et son entraîneur, Arne Slot, d’avoir laissé partir Luis Diaz, s’amuse l’ancien gardien bavarois sur Sky Sport. Lorsque le Bayern Munich a dû choisir entre Luis Diaz et Cody Gakpo, nous avons immédiatement opté pour Diaz, retrace celui qui était encore dirigeant du club il y a 3 ans. C’était sans aucun doute le bon choix. Lucho est actuellement l’un des meilleurs ailiers gauches d’Europe. Il l’a prouvé tout au long de la saison, même à 29 ans. Cette attitude de ne jamais abandonner est l’un des éléments clés de notre succès.»