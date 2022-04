TFC : Branco van den Boomen ne sait pas s'il va rester

Toulouse a officiellement validé son ticket pour la Ligue 1 la saison prochaine après avoir battu Niort lundi soir dans le cadre de la 35e journée de Ligue 2. Les chantiers s'annoncent nombreux durant l'intersaison afin de maintenir le club l'an prochain dans l'élite. Il y aura bien sûr le mercato et l'objectif sera de conserver les meilleurs joueurs dont un certain Branco van den Boomen (26 ans), le maitre à jouer néerlandais.

« Est-ce que je serai encore à Toulouse l’an prochain ? C’est du 50-50 », a-t-il expliqué à La Dépêche du Midi, lui qui a été recruté contre 350 000 euros à De Graafschap en seconde division néerlandaise à l'été 2020. En cas de vente, Toulouse pourrait récupérer entre 3 et 5 M€. « Il faudra essayer de garder nos meilleurs joueurs car nous avons réussi à créer une unité et un style de jeu, mais on sait aussi qu’il y a énormément de paramètres qui entrent en jeu et qu’on ne maîtrise pas les offres des autres clubs…», reconnaît Montanier.