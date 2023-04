OM : le groupe convoqué pour le déplacement à Lorient

La suite après cette publicité

Sous pression, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du FC Lorient ce dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Après les victoires du RC Lens et du PSG, les hommes d’Igor Tudor se doivent de retrouver le chemin de la victoire, eux qui ont concédé le nul face à Montpellier le week-end dernier.

Pour cette rencontre décisive dans la course à l’Europe, l’entraîneur marseillais a décidé de convoquer un groupe de 21 joueurs. De retour de suspension, Leonardo Balerdi est bien présent. Tout comme Alexis Sanchez, Dimitri Payet et Vitinha. À noter également la présence des jeunes Elmaz et Mughe.

À lire

FC Lorient - Olympique de Marseille : les compositions probables

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un premier but d’Alexis Sanchez (coté à 4,50) pour tenter de remporter 45€.