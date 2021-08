Angers - OL : la réaction à chaud d'Anthony Lopes

Totalement dominé par une très belle équipe d'Angers, l'Olympique Lyonnais a vécu un dimanche très compliqué avec une défaite 3-0. Les Gones ne comptent qu'un point après deux journées et ont eu un sacré retard à l'allumage. Au micro de Prime Vidéo, le gardien de l'OL Anthony Lopes a dressé le terrible constat.

«Quand on se déplace ici, c'est souvent compliqué dans ce stade face à cette équipe. Rien n'a été positif, on a encore beaucoup de choses à travailler. Il faudra relever la tête, il faudra prendre des points dimanche prochain c'est urgent. C'est un début de saison raté. Il y a encore deux matches en août faudra faire le plein de points, travailler plus sur le terrain, montrer plus de caractère et d'envie, car c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui» a lâché le portier portugais. Prochaine étape le week-end prochain avec la réception de Clermont dimanche à 13h.