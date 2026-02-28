Barça : le nouveau chef-d’œuvre de Lamine Yamal contre Villarreal
Lamine Yamal continue de briller sous les couleurs du FC Barcelone. Pour le compte de la 26e journée de Liga face à Villarreal, la star du FC Barcelone (1er) s’est permis un festival cet après-midi, en première période. Alors qu’il venait de s’offrir un but avec un joli plat du pied grâce au service de Fermín López (28e, 1-0), l’ailier catalan a poursuivi ses courses endiablées pour mettre un doublé venu d’ailleurs dans son antre.
🤯🤯🤯 Lamine Yamal l'œuvre d'art !
🔥 Quel rush du crack catalan dans la surface et quelle frappe imparable pour faire le break !
Seul dans son couloir droit, Yamal a dribblé trois joueurs, virgule, crochet et frappe en lucarne (37e, 2-0). Un fantastique chef-d’œuvre qui a fait lever tout le public blaugrana avant la pause. Auteur de 10 buts et 9 passes décisives en 21 matchs de championnat cette saison, la pépite de 18 ans n’a pas fini de laisser sur place les défenseurs adverses.
En savoir plus sur
L’étrange atmosphère dans le vestiaire du PSG, le message fort d’Hansi Flick sur son avenir avec le Barça
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Peter Luccin (ex-OM, PSG), premier manager de l’Atlético Dallas : «on vise des joueurs de Ligue 2 et même de Ligue 1»
Explorer