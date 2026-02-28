Menu Rechercher
Barça : le nouveau chef-d’œuvre de Lamine Yamal contre Villarreal

Par Tom Courel
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Barcelone 4-1 Villarreal

Lamine Yamal continue de briller sous les couleurs du FC Barcelone. Pour le compte de la 26e journée de Liga face à Villarreal, la star du FC Barcelone (1er) s’est permis un festival cet après-midi, en première période. Alors qu’il venait de s’offrir un but avec un joli plat du pied grâce au service de Fermín López (28e, 1-0), l’ailier catalan a poursuivi ses courses endiablées pour mettre un doublé venu d’ailleurs dans son antre.

🤯🤯🤯 Lamine Yamal l'œuvre d'art !
🔥 Quel rush du crack catalan dans la surface et quelle frappe imparable pour faire le break !
Seul dans son couloir droit, Yamal a dribblé trois joueurs, virgule, crochet et frappe en lucarne (37e, 2-0). Un fantastique chef-d’œuvre qui a fait lever tout le public blaugrana avant la pause. Auteur de 10 buts et 9 passes décisives en 21 matchs de championnat cette saison, la pépite de 18 ans n’a pas fini de laisser sur place les défenseurs adverses.

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

