Man United : le bel hommage d'Erik ten Hag pour Sébastien Haller

Victime d'une tumeur aux testicules, Sébsatien Haller a dû quitter le camp d'entraînement du BVB à Bad Ragaz lundi après-midi, avant de retourner à Dortmund. Une terrible nouvelle pour l'international ivoirien, tout juste débarqué chez le club Noir et Jaune en provenance de l'Ajax Amsterdam. Son ancien entraîneur, Erik ten Hag, aujourd'hui du côté de Manchester United, a tenu à rendre hommage à son ancien buteur.

La suite après cette publicité

«C'est une chose terrible. J'ai une relation fantastique avec lui, c'est mon ami, il a été mon attaquant pendant plusieurs années à Utrecht et à l'Ajax et c'est une nouvelle dévastatrice. Je suis d'enracinement pour lui et sa famille et j'espère qu'il se remettra dès que possible» a mentionné l'entraîneur néerlandais, après la victoire de Manchester United contre Crystal Palace (3-1), en amical ce mardi.