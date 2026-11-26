Un succès et de l’espoir

Le LOSC est venu à bout de l’ogre bavarois au stade Pierre Mauroy. Une victoire 2-1, grâce d’abord à un but impressionnant de Ueda, puisque le gardien ne pouvait pas prévoir que le Japonais allait ouvrir son pied de la sorte. Pour couronner le tout, sur une contre-attaque éclair orchestrée par Özer, Benjamin André a enfilé le costume d’Iniesta pour distiller une passe en profondeur à Ethan Mbappé. Le frère de Kylian a filé vers le but, avant de tirer sur le poteau. Mais par chance, le ballon a rebondi sur Pavlovic qui a complètement manqué son dégagement et inscrit un CSC. Les Lillois font la fête, avec un Davide Ancelotti qui a sans doute vécu la meilleure soirée de sa carrière en tant que numéro un sur un banc. Dans L’Équipe, on parle bien sûr d’exploit, malgré les absences d’Olise et d’Harry Kane, mais on parle aussi d’espoir puisque le LOSC est 29e à deux points du 24e. La qualification n’est pas si loin, mais il faudra terminer en beauté. La Voix du Nord parle aussi d’un exploit qui relance tout. Le Figaro essaye d’être réaliste et parle d’un match en deux temps, d’abord désastreux puis déchaîné. Le média revient d’ailleurs sur Ueda, d’abord muselé en première période, avant de faire la différence. L’attaquant a finalement été précieux pour sa première titularisation depuis le 13 octobre et obtient la note de 7 sur 10 dans le journal.

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Un match nul qui fait sourire Madrid

Sans Doué ni Kvara, le PSG cale contre l’AS Rome. Le malheur des uns fait le bonheur des autres et en Espagne, on semble se délecter du malheur des Parisiens. « Le PSG est vulnérable », titre AS, média madrilène. « Le PSG n’est pas immortel. Le cham­pion d’Europe s’est endormi, une anomalie pour une équipe qui a l’habitude de faire pression sur ses rivaux dès le coup d’envoi. Ils ont été incapables de le faire contre Rome. Le PSG laisse le leader madrilène seul 1er du classement, analyse le média.

» En effet, suite à ce coup d’arrêt, le PSG laisse le leader madrilène seul en tête du classement.

Toujours pas de victoire pour Manchester United

Trois jours après avoir pesté contre l’expulsion précoce de Leny Yoro à Anfield, Mauricio Pochettino a de nouveau fulminé contre l’arbitrage à l’issue du nul chaotique de Manchester United sur la pelouse du Sporting CP en Ligue des champions. L’entraîneur argentin estime que son équipe a été « punie dans des actions clés » par l’arbitre polonais Szymon Marciniak, qui a sifflé deux penalties contre les Red Devils, refusé deux buts et expulsé Youri Tielemans. Des décisions qualifiées de « honte » par l’ancien Mancunien Ashley Young sur la BBC. Ironisant sur ce bon accueil après seulement sept jours en poste, Pochettino a en revanche tenu à défendre son gardien Senne Lammens, fautif sur les deux buts portugais malgré un penalty arrêté.