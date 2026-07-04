Coupe du Monde 2026 : Vozinha raconte sa merveilleuse discussion avec Lionel Messi

Auteur d’une Coupe du Monde 2026 héroïque à 40 ans, le gardien du Cap-Vert a vécu un Mondial complètement fou. Déjà impressionnant face à l’Espagne, il avait ensuite vu son compte Instagram exploser, gagnant près de 20 millions d’abonnés. Encore auteur d’une prestation exceptionnelle contre l’Argentine cette nuit, Vozinha a cette fois reçu les éloges de Lionel Messi, qui n’a pas manqué de saluer sa performance selon Vozinha.

La suite après cette publicité

En effet, le gardien a raconté son échange avec Messi après le match : « je me suis approché de lui, et avant même que j’aie pu dire grand-chose, il m’a tout de suite pris dans ses bras et m’a dit : "Bravo. Tu es vraiment un excellent gardien. Tes proches doivent être tellement fiers de toi." Entendre ça de la part de quelqu’un comme Leo a eu une immense importance pour moi. » Ensuite, Vozinha a ajouté : « je l’ai remercié et je lui ai répondu : "Merci, Leo. Tu es le meilleur." Puis je lui ai demandé son maillot de match, il a souri et m’a répondu : "Bien sûr. Je te le donnerai dans le couloir des vestiaires." Je me souviendrai de moments comme celui-ci toute ma vie. » La beauté du football tout simplement.