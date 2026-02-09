Denis Bouanga tout proche de s’engager avec un nouveau club

Denis Bouanga est en passe de rejoindre le Brésil. Le club carioca de Fluminense a trouvé un accord avec le Los Angeles FC sur la base d’un transfert estimé à 15 millions de dollars. Un terrain d’entente existe également avec l’attaquant franco-gabonais, ce qui place désormais le Tricolor en position d’attente vis-à-vis du Los Angeles FC.

Le dernier verrou se situe côté californien puisque son club actuel veut prendre le temps de lui trouver un successeur, révèle Globoesporte. Tant que ce point ne sera pas réglé, le feu vert définitif ne pourra pas été donné, même si les discussions sont bien avancées. Sous contrat jusqu’à fin 2027 avec la formation de Los Angeles et recruté en 2022 pour 5,3 millions de dollars en provenance de Saint-Étienne, Bouanga représente une forte plus-value potentielle pour le club américain. En attendant l’issue des négociations, le joueur continue d’évoluer avec le LAFC, qui débutera la prochaine saison de MLS mi-février.