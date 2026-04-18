Everton : le retour en grâce des Toffees de David Moyes

Cinquième club le plus titré de l’histoire de la Premier League derrière Manchester United, Liverpool, Arsenal et Manchester City, Everton est un géant endormi du football anglais avec 9 titres nationaux dont le dernier en 1987. Habitué à jouer le haut de tableau il y a encore quelques années avec 12 top 8 en 15 ans entre 2005 et 2019, le club basé à Liverpool sort de plusieurs saisons assez compliquées à l’image de trois saisons à jouer le maintien (16e en 2022, 17e en 2023 et 15e en 2024). Tranquille treizième la saison passée avec Sean Dyche puis David Moyes, Everton a passé un cap cet été. Actuellement huitièmes de Premier League, les Toffees sont en course pour une qualification européenne et ne sont qu’à 5 points des places qualificatives en Ligue des Champions alors qu’ils affrontent ce dimanche Liverpool qui est cinquième.

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Sans pour autant réaliser une grande révolution cet été, Everton s’est délesté de certains indésirables comme Youssef Chermiti (Glasgow Rangers), Neal Maupay (Olympique de Marseille), Mason Holgate (Al-Gharafa) ou Joao Virginia (Sporting CP) ainsi que des éléments en fin de course à l’image d’Abdoulaye Doucouré (Neom SC), Ashley Young (Ipswich Town) ou encore Asmir Begovic (Leicester). Et pour se renforcer, Everton a été malin avec des renforts à court terme comme Kiernan Deswbury-Hall (Chelsea), Thierno Barry (Villarreal) et Jack Grealish (Manchester City) mais aussi des paris long terme comme Merlin Röhl (Fribourg), Tyler Dibling (Southampton) et Adam Aznou (Bayern Munich). Un savoureux mélange qui a bien pris. Seulement quatorzième attaque de Premier League à égalité avec Leeds United qui est 15e du championnat, Everton est doté d’une sacrée solidité avec seulement 37 buts concédés en 32 matches. Ainsi, seuls Arsenal, Manchester City et Sunderland font mieux.

Une équipe solide et efficace

Il faut dire que l’arrière garde d’Everton est une des plus solides du Royaume avec Jordan Pickford le gardien titulaire de la sélection dans les buts et avec devant lui des joueurs réputés comme Jake O’Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite et Vitaliy Mykolenko. Des profils solides qui permettent d’avoir une certaine base. Devant, ce n’est pas forcément flamboyant mais c’est efficace. Au milieu, le tandem composé de James Garner et Idrissa Gueye est très complémentaire. Entre l’expérience du Sénégalais et la qualité de passe de son jeune coéquipier (6 passes décisives), cela offre une belle rampe de lancement. Jack Grealish a longtemps été important (2 buts et 6 passes décisives en 20 matches) mais il s’est blessé jusqu’à la fin de la saison. Dwight McNeil l’a remplacé numériquement mais semble un cran en dessous des deux autres joueurs derrière l’attaquant, à savoir Iliman Ndiaye (6 buts et 3 passes décisives) et Kiernan Dewsbury-Hall (7 buts et 5 passes décisives). Le premier a confirmé sa saison précédente quand le second a bien digéré son passage raté du côté de Chelsea.

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Devant, Thierno Barry devait être le titulaire, mais il a longtemps déçu (6 buts inscrits) et Beto (7 buts) a repris sa place devant dans le sprint final. Néanmoins, ces belles productions individuelles et le rendu collectif sont le sceau de David Moyes. Revenu après un premier passage victorieux entre 2002 et 2013 où il a emmené les Toffees en tour préliminaire de Ligue des Champions et régulièrement en Ligue Europa. Lors d’une rencontre avec Jamie Carragher pour The Telegraph, le coach écossais s’est confié sur cette saison spéciale où il a su transfigurer le groupe : «on a trop souffert et on a été trop déçus ces dernières années. J’ai dit aux gars en début de saison que lorsque j’étais arrivé à West Ham et que j’avais évité la relégation, j’avais regardé les joueurs et je n’avais vu aucune raison pour qu’ils ne se qualifient pas pour l’Europe. J’ai dit à nos joueurs qu’ils pouvaient faire la même chose cette saison. On pourrait dire que c’était juste une petite motivation pour essayer de générer la combativité dont nous avions besoin. Je mettais les joueurs au défi, en leur demandant : "Est-ce qu’on peut vraiment le faire ?»

Le rêve européen

Actuellement huitième de Premier League, Everton n’est pas encore européen à six journées de la fin. Cependant, les résultats européens des clubs anglais ou bien une victoire de Manchester City ou Chelsea en FA Cup rendraient cette position qualificative en Ligue Europa Conference. De plus, Everton n’est qu’à cinq points du top 5 qualificatif en Ligue des Champions, à un point de Chelsea (6e) actuellement qualifié en Ligue Europa et à hauteur de Brentford (7e) mais avec une différence de but moins bonne (+2 contre +4). Le calendrier n’est cependant pas simple avec des matches contre Liverpool et Manchester City mais aussi West Ham et Tottenham qui jouent le maintien. «Il nous reste sept (six ndlr) matchs, des matchs difficiles, mais nous nous sommes donnés une chance. Si nous n’y parvenons pas, nous serons tous déçus, même si je sais que je pourrai dire que cette saison n’aura pas été mauvaise, compte tenu de notre parcours et des attentes suscitées par celle-ci. Maintenant que nous sommes arrivés à ce stade, on se dit qu’on aurait pu dépenser 200 millions de livres l’été dernier et ne pas être dans une position aussi favorable. Il faut saisir sa chance quand elle se présente. Je veux que certains joueurs se disent qu’ils n’auront peut-être jamais une meilleure occasion de jouer pour Everton en Europe», rajoute David Moyes.

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L’ancien coach de Manchester United et West Ham a mis en avant les nombreux échecs passés pour mettre en avant le caractère exceptionnel de cette saison : «il y a un an, les garçons se demandaient : "Allons-nous nous maintenir ?", et se faisaient insulter par les supporters. Maintenant, ils se sentent beaucoup mieux en marchant dans les rues […] Beaucoup de bons entraîneurs étaient passés par ici sans parvenir à redresser la situation. Mon atout principal était ma connaissance du club, des attentes et des besoins des supporters. En revanche, j’ignorais si nous disposions des infrastructures nécessaires […] J’ai vu en ces joueurs une équipe capable de se surpasser, non seulement pour se sortir des difficultés de la saison dernière, mais aussi pour bâtir sur ces fondations cette saison. Mais si vous me demandez de nommer quelqu’un qui a permis à Everton de maintenir son identité ces dernières années, c’est Seamus (Coleman ndlr).»

Pour David Moyes, cette nouvelle saison doit être le départ d’un projet long terme pour replacer le club dans le top 10 anglais et ainsi redevenir compétitif au fil du temps et pas de manière exceptionnelle comme cette saison : «beaucoup d’entraîneurs se sont succédé et beaucoup d’argent a été dépensé, mais j’ai toujours l’impression qu’Everton a quelque chose de différent. Pour moi, c’est un club qui se prête mieux à une reconstruction progressive. Nous ne sommes pas Chelsea, Manchester City ou Liverpool, avec des moyens financiers illimités. Avancer étape par étape est la meilleure solution pour nous. Cela peut signifier une bonne saison, une moins bonne la suivante, puis repartir de l’avant. Il est important de ne pas avoir l’impression de repartir de zéro après un revers. Nous avons réussi à le faire pendant plusieurs années (lors du premier passage de Moyes). Pendant 11 ans, nous avons constamment lutté pour les places européennes, ou pour figurer parmi les quatre ou cinq premiers. Que donnerait le club pour un tel niveau de régularité ces dernières années ?» Comme quoi faire du neuf avec du vieux, ça peut fonctionner et David Moyes en est l’incarnation pour Everton.