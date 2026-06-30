L’Inter Milan annonce quatre départs

L’Inter Milan vient d’annoncer le départ de trois joueurs de son effectif qui arrivaient en fin de contrat ce 30 juin. Premier nommé, le gardien Yann Sommer, qui a disputé 139 matches avec l’Inter et a réalisé 66 clean-sheets, «marquant à jamais l’histoire du club», selon le communiqué du champion d’Italie. Les défenseurs centraux Francesco Acerbi, après quatre saisons au cours desquelles il a remporté six trophées, et Matteo Darmian, après six saisons et neuf trophées, quittent également les Nerazzurri.

La suite après cette publicité

Una presenza. Una certezza.

La forza della costanza 🔗 pic.twitter.com/lFKX0Qi5TP — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026

Également en fin de contrat et en négociations pour prolonger, Stefan de Vrij quitte finalement, lui aussi, le champion d’Italie. «Huit années passées sous les couleurs des Nerazzurri, huit saisons de fidélité, d’amour et de succès, durant lesquelles il a rempli son armoire à trophées de trois Scudetti, trois Coupes d’Italie et trois Supercoupes d’Italie», a salué l’Inter Milan pour son joueur, devenu une figure du club.