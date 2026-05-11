Real Madrid : Ferland Mendy opéré avec succès, absence moins longue annoncée

Victime d’une blessure au tendon du muscle droit fémoral de la jambe droite, Ferland Mendy était annoncé loin des terrains pour une période d’un an. Au final, le latéral français du Real Madrid reviendra bien avant.

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Marca annonce que l’ancien Lyonnais a été opéré avec succès en France par le ponte des opérations de footballeurs, le docteur Bertrand Sonnery-Cottet. Le média espagnol ajoute que Mendy sera éloigné des terrains entre quatre et cinq mois. Il pourrait donc faire son retour en octobre-novembre prochain.