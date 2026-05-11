Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Real Madrid : Ferland Mendy opéré avec succès, absence moins longue annoncée

Par Matthieu Margueritte
Ferland Mendy @Maxppp

Victime d’une blessure au tendon du muscle droit fémoral de la jambe droite, Ferland Mendy était annoncé loin des terrains pour une période d’un an. Au final, le latéral français du Real Madrid reviendra bien avant.

La suite après cette publicité

Marca annonce que l’ancien Lyonnais a été opéré avec succès en France par le ponte des opérations de footballeurs, le docteur Bertrand Sonnery-Cottet. Le média espagnol ajoute que Mendy sera éloigné des terrains entre quatre et cinq mois. Il pourrait donc faire son retour en octobre-novembre prochain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Ferland Mendy

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Ferland Mendy Ferland Mendy
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier