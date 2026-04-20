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Ligue 1

Nantes : Vahid Halilhodzic risque une terrible sanction

Par Josué Cassé
1 min.
Vahid Halilhodžić @Maxppp

Vahid Halilhodzic a totalement dégoupillé. Dimanche, lors du nul concédé par le FC Nantes contre Brest, le coach des Canaris est totalement sorti de ses gonds après l’expulsion de son défenseur Dehmaine Tabibou après recours au VAR. Vous n’avez pas honte ? a répété à sept reprises le technicien nantais, s’en prenant verbalement et n’hésitant pas à toucher l’arbitre remplaçant. Au coup de sifflet final, coach Vahid n’en démordait pas. «Je suis en colère, je ne comprends pas ce carton rouge. De toute façon, toutes les décisions arbitrales, je n’ai pas toujours compris. C’est un jeune arbitre, il m’a dit : "Il ne faut pas trop parler parce que tu peux encore être suspendu." Mais je m’en fous, je peux même prendre 10 ans parce que j’en ai terminé avec le football. Mais quand je vois des injustices comme ça, je réagis. Je n’ai pas compris le carton rouge. J’ai appelé pour qu’on puisse m’expliquer pourquoi il y a eu ce carton rouge, il faut un petit peu de respect, il se prend pour qui ce monsieur ?»

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Pour cette attitude et ses propos, Vahid Halilhodzic pourrait finalement prendre très cher. En effet, dans le règlement disciplinaire, deux articles semblent concerner son cas. L’article 4, pour « comportement excessif / déplacé » envisage deux matches de suspension. Tandis que l’article 8 (« comportement intimidant / menaçant ») prévoit cinq mois de suspension. Si son cas sera étudié ce mercredi à 18 heures, par la commission de discipline de la LFP, Halilhodzic est d’ores et déjà assuré d’être suspendu lors du déplacement à Paris pour le match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Une sacrée mauvaise nouvelle pour les Canaris, jouant actuellement leur survie dans l’élite du football français.

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