Wesley Sneijder pense qu'il aurait pu atteindre le niveau du duo Messi-Rondaldo

En 2010, Wesley Sneijder est au sommet. Métronome d’un Inter Milan historique et auteur d’un triplé Coupe-championnat-Ligue des Champions, il guide aussi les Pays-Bas vers une finale de Coupe du Monde finalement perdue sur le fil face à l’Espagne (1-0, but d’Andres Iniesta à la 116e minute). Une déception suivie d’une autre : sa quatrième place au classement du Ballon d’Or derrière Lionel Messi, Andrés Iniesta et Xavi. Un sommet jamais retrouvé, la faute à une hygiène pas toujours irréprochable comme il l’a confié à Sky : «j'ai apprécié ma vie, je prenais parfois un verre de vin au dîner», et qui l’a selon lui empêché d’atteindre le niveau de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

«J'aurais pu devenir comme Messi ou Ronaldo. Je n'en avais tout simplement pas envie», plaide-t-il, et d’ajouter : «Leo et Cristiano sont différents, ils ont fait de nombreux sacrifices. Et ça ne me dérange pas, ma carrière a néanmoins été incroyable.» Des sacrifices qui, pour leur part, les ont néanmoins emmené sur les sommets du Ballon d’Or bien plus qu’une fois.