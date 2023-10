Real Madrid, Brésil : la mise au point musclée de Carlo Ancelotti sur son avenir

Stop ou encore ? C’est la question posée par de nombreux observateurs. Actuellement sur le banc du Real Madrid, leader de Liga avec 24 points, Carlo Ancelotti est pourtant régulièrement annoncé sur le départ. Pire encore, certaines sources annoncent même que le technicien italien de 64 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Merengues, auraient d’ores et déjà accepté de rejoindre la sélection brésilienne en fin de saison. Des rumeurs qui ne semblent pas forcément plaire à l’intéressé…

Présent en conférence de presse avant le déplacement de ses protégés à Séville, l’ancien coach du Paris Saint-Germain a ainsi tenu à mettre les choses au clair. «Je suis toujours là. Il y a beaucoup de rumeurs, mais je pense que tout sera bientôt clarifié. Évidemment, comme je l’ai dit à maintes reprises, je suis très heureux au Real Madrid, et je m’arrête d’en parler. Je suis un peu égoïste, bien sûr. Évidemment, oui, parce que je crois que dans tout travail, un peu d’égoïsme est nécessaire pour bien le faire. Vous m’avez mis dans une position difficile avec cette question», a tout d’abord lancé le Mister avant d’ajouter.

«Vous voulez savoir si je veux renouveler mon contrat ou non ? Je ne parle pas de mon avenir, parce que mon avenir c’est samedi, c’est mercredi, et c’est le Clasico (le 29 octobre)». Une sortie médiatique qui ne manquera pas de faire réagir et qui confirme, un peu plus, que le prétendu accord trouvé avec la Seleção est encore loin d’être signé. Des déclarations allant également dans le sens des récentes tendances faisant état d’un possible revirement de situation. Dans cette optique, l’émission El Chiringuito de Jugones, par la voix de son présentateur Josep Pedrerol, confirmait dernièrement que le choix numéro 1 pour le poste d’entraîneur de Florentino Pérez en vue de la saison prochaine n’était autre que… Carlo Ancelotti.

Des propos allant également dans le sens de ceux tenus par certains journalistes sur la Cadena SER, précisant que le sort d’Ancelotti était encore loin d’être scellé, et que les gens avaient tort de considérer son départ comme sûr ou acté. Enfin, le quotidien AS ajoutait de son côté que le technicien italien n’avait encore rien signé avec le Brésil et que des discussions pour une prolongation pourraient même débuter en janvier prochain. Si le flou demeure dans ce dossier, une chose est sûre, Carlo Ancelotti est encore loin de la Seleção