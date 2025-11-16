Irlande : le héros Troy Parrott s’effondre en larmes après le match

Il se souviendra toute sa vie de ce 16 novembre 2025. Ce dimanche, Troy Parrott a été l’auteur d’un incroyable triplé face à la Hongrie. Marquant le but de la victoire à la 95e minute de jeu, l’attaquant de 23 ans a permis à sa nation de décrocher un billet pour les barrages d’accession à la Coupe du monde qui aura lieu en juin prochain.

Forcément, l’émotion a envahi le buteur de l’AZ qui s’est effondré en larmes après le match. L’occasion pour lui de livrer un discours poignant : «c’est pour cela que nous aimons le football, parce que des choses comme ça peuvent arriver… J’aime ma région natale, ma famille est ici, cela signifie tout pour moi.»