Menu Rechercher
Commenter 7

Irlande : le héros Troy Parrott s’effondre en larmes après le match

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
troy @Maxppp
Hongrie 2-3 Irlande

Il se souviendra toute sa vie de ce 16 novembre 2025. Ce dimanche, Troy Parrott a été l’auteur d’un incroyable triplé face à la Hongrie. Marquant le but de la victoire à la 95e minute de jeu, l’attaquant de 23 ans a permis à sa nation de décrocher un billet pour les barrages d’accession à la Coupe du monde qui aura lieu en juin prochain.

La suite après cette publicité

Forcément, l’émotion a envahi le buteur de l’AZ qui s’est effondré en larmes après le match. L’occasion pour lui de livrer un discours poignant : «c’est pour cela que nous aimons le football, parce que des choses comme ça peuvent arriver… J’aime ma région natale, ma famille est ici, cela signifie tout pour moi.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Irlande
Troy Parrott

En savoir plus sur

Irlande Flag Irlande
Troy Parrott Troy Parrott
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier