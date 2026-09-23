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OM-PSG : un journaliste agressé en marge du Classique

Par Sasha Nahon
1 min.
Un membre de l'académie OL en garde à vue @Maxppp

Un journaliste de BFM Marseille Provence a été agressé verbalement et physiquement le 20 septembre alors qu’il réalisait un micro-trottoir sur le parvis du stade Vélodrome, en marge du Clasico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Selon La Provence, le journaliste a dû être conduit aux urgences afin de passer des examens et compte désormais déposer plainte. Dans un communiqué, la direction du groupe RMC BFM a annoncé s’associer à cette démarche et engager « les poursuites judiciaires appropriées », tout en dénonçant des « violences intolérables ».

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Le groupe a également assuré que cette agression ne remettrait pas en cause le travail de ses équipes : « ces actes n’entraveront pas la liberté d’informer des journalistes de la rédaction qui continueront à assurer leurs missions. » La section Provence de l’Union des journalistes de sport en France (UJSF) a elle aussi réagi en apportant tout son soutien au journaliste agressé et en lui adressant ses « vœux de prompt rétablissement ».

Pub. le - MAJ le
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