«Il n’y a rien dans notre match» : l’aventure de Habib Beye à l’OM tourne au fiasco complet

La victoire contre Metz devait relancer l’OM dans le sprint final, elle n’a finalement été qu’un simple trompe-l’œil. En déplacement sur la pelouse de Lorient ce samedi après-midi, les joueurs d’Habib Beye avaient pourtant une opportunité idéale de mettre la pression sur leurs rivaux dans la course au podium. Le calendrier offrait même une ouverture intéressante puisque certains concurrents directs jouent plus tard dans le week-end, de quoi mettre une pression aux adversaires. Face à des Merlus pourtant diminués, privés notamment de plusieurs titulaires importants et marqués par l’annonce du départ à venir d’Olivier Pantaloni, le club phocéen s’est présenté avec l’ambition de poursuivre sa remontée. Habib Beye avait reconduit son système à trois défenseurs avec Emerson, Balerdi et Pavard derrière, Paixão et Traoré dans les couloirs et un trio offensif Greenwood, Gouiri et Aubameyang. Sur le papier, Marseille semblait armé pour imposer sa loi, mais sur le pré du Moustoir, le scénario a rapidement pris une autre tournure.

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Dès les premières minutes, l’OM a affiché une fébrilité inquiétante avec des approximations techniques qui se sont enchaînées. Les Marseillais ont paru évoluer avec un manque de concentration flagrant, et la première alerte est venue d’une situation improbable lorsque Paixão a failli surprendre son propre gardien sur une intervention mal maîtrisée. Marseille monopolisait globalement le ballon, mais l’animation restait stérile. Le duo Abdelli-Højbjerg a peiné à accélérer le jeu et les attaquants se sont rarement trouvés dans de bonnes conditions. Pendant ce temps, Lorient attendait patiemment son moment. Celui-ci arrivait à la demi-heure de jeu avec une énorme mésentente entre Pavard et Balerdi qui offrait une opportunité en or au duo Dieng et Katseris. L’action se conclut par une frappe à bout portant du Grec qui trompe Rulli et sanctionne immédiatement la passivité marseillaise. Au retour des vestiaires, l’OM tentait bien de réagir. Weah, entré en jeu, déclenchait une frappe dangereuse repoussée par Mvogo mais les Bretons restent parfaitement organisés. La sanction tombait une nouvelle fois à l’heure de jeu lorsque Balerdi lâchait encore son marquage et laissait Dieng partir dans son dos. L’ancien Marseillais ne tremblait pas et ajustait un lob précis pour faire le break et assommer définitivement son ancien club (2-0).

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La Ligue des Champions en grand danger

Cette défaite risque de peser très lourd dans la course à la Ligue des Champions. Marseille reste provisoirement 4e, mais la menace est réelle puisque plusieurs concurrents, dont l’OL et le Stade Rennais, peuvent encore passer devant au classement. À quatre journées de la fin, chaque faux pas devient presque rédhibitoire et celui-ci intervient au pire moment. L’OM confirme surtout une tendance très inquiétante à l’extérieur. Le club phocéen a perdu sept de ses huit déplacements face à des équipes actuellement dans la première partie du tableau cette saison, avec une seule victoire à Strasbourg. Plus globalement, Marseille vient déjà d’atteindre la barre des dix défaites après seulement 29 journées. Une statistique que le club n’avait plus connue à ce stade de la saison depuis l’exercice 2018-2019 sous Rudi Garcia. « Il ne faut pas prendre en compte le stage à Marbella dans l’analyse du match de ce soir. Il était fait pour passer du temps ensemble, pour travailler, ce qu’on fait. On n’a juste pas validé ce travail-là aujourd’hui. Il n’y a rien dans notre match. Ce n’est pas suffisant dans tous les secteurs. Les choix que j’ai faits ne sont pas les bons ce soir. Il faut que je revoie le match. À chaud, ce soir dans l’attitude, j’ai vu une équipe (Lorient) qui avait envie de gagner, qui jouait et a défendu ensemble, qui avait du liant dans son jeu… Mais je n’ai rien vu de tout ça dans mon équipe. Aujourd’hui, on a un problème d’état d’esprit sur le terrain. Quand vous venez à Lorient, face à une très belle équipe, il faut être prêt à tout. Et ce soir, on s’est résignés. On ne peut pas montrer ce comportement-là. À moi de remettre tout le monde dans le droit chemin, d’être meilleur dans mes choix aussi, qu’il n’y ait plus de passe-droit », a déclaré Beye. Autant dire que les signaux sont loin d’être rassurants pour un prétendant au podium. En toile de fond, les choix d’Habib Beye commencent sérieusement à interroger.

Le tacticien marseillais a maintenu son système à trois défenseurs malgré les absences et les difficultés défensives observées depuis plusieurs semaines. Le pari Abdelli au milieu pour remplacer Timber, forfait de dernière minute, n’a jamais apporté l’équilibre espéré et l’animation offensive est restée trop pauvre pour réellement inquiéter Lorient. « Ce caractère, ça manque sur le terrain aujourd’hui, c’est très clair. À un moment donné, quand on prend certaines situations, on voit qu’eux sont dans une certaine facilité, que le stade s’enflamme, et nous, on n’a pas de réponse dans l’orgueil. Mais encore une fois, à la fin de tout ça, je suis celui qui fait les choix. Ce ne sont pas les bons. Je suis très en colère aujourd’hui. Sur les attitudes et l’état d’esprit qu’on doit avoir en tant que joueur de l’OM, ce n’est pas ce qu’on attend. Je ferai des choix en ce sens. Ce que j’ai dit à mes joueurs, c’est qu’on va peut-être se coucher dimanche en étant 6e de Ligue 1. Si ça, ça ne nous met pas un électrochoc, c’est qu’on n’est pas prêt ni fait pour la Ligue des Champions. Ce n’est pas ce que je pense aujourd’hui. Quand on est à l’OM, on ne doit pas l’accepter. Je me battrai jusqu’au bout », a conclu Beye. Les chiffres personnels du technicien sont, eux aussi, alarmants. L’ancien coach du Red Star a désormais perdu six de ses sept déplacements sur un banc de Ligue 1 entre ses passages à Rennes et Marseille, sa seule victoire remontant au succès obtenu à Toulouse le 7 mars 2026. Pire encore, il devient le premier entraîneur arrivé en cours de saison à l’OM à enregistrer quatre défaites lors de ses huit premiers matchs de championnat depuis Albert Emon en 2002. À l’heure où Marseille joue sa qualification pour la C1, cette série noire et ces choix tactiques ratés donnent l’image d’un entraîneur en grande difficulté, dont la soirée à Lorient restera comme l’un des épisodes les plus embarrassants depuis son arrivée sur le banc phocéen.