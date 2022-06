Soprano prend position dans le dossier Zinédine Zidane

"Comme Zinédine Zidane face à l'équipe du Brazil (j'suis en feu)". Fervent supporter de l'Olympique de Marseille et fan de football, le rappeur Soprano est aussi un grand amoureux de Zinédine Zidane comme il l'a mis en avant dans sa musique "En Feu". Âgé de 43 ans, Soprano (Saïd M'Roumbaba) était l'invité de la matinale de RMC. En tant que supporter olympien, il est plutôt satisfait de voir que le dossier menant l'entraîneur français au rival parisien se refroidir.

La suite après cette publicité

«Tu ne peux pas savoir combien ça me rassure... On peut comprendre qu'il a envie d'entraîner un club. Mais c'est vrai qu'en tant que Marseillais on le veut pour nous. On ne peut pas (l'imaginer à Paris ndlr), c'est difficile» a lâché Soprano sur les ondes de la radio française.