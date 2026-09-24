Menu Rechercher
UEFA Nations League

Israël : les images du carton rouge polémique de Sayed Abu Farchi

Par Josué Cassé
1 min.
Le trophée de la Ligue des Nations @Maxppp

Ce jeudi soir, Sayed Abu Farchi a vécu une séquence pour le moins surprenante face à l’Autriche lors de la première journée de la Ligue des nations. En effet, l’attaquant israélien a égalisé de la tête à la 55e minute, avant de s’emparer du poteau de corner pour mimer un tir au fusil. Déjà averti quelques minutes auparavant, il a finalement reçu un deuxième carton jaune pour cette célébration, synonyme d’expulsion.

La suite après cette publicité

Réduite à dix, l’équipe d’Israël a alors cédé en fin de rencontre et s’est inclinée 3-1. La décision arbitrale a suscité l’incompréhension des joueurs israéliens, mais l’arbitre bulgare Georgi Kabakov a considéré le geste comme une célébration provocatrice, sanctionnable selon les règles encadrant les célébrations de but.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Israël
Sayed Abu Farkhi

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Israël Flag Israël
Sayed Abu Farkhi Sayed Abu Farkhi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier