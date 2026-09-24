Israël : les images du carton rouge polémique de Sayed Abu Farchi

Ce jeudi soir, Sayed Abu Farchi a vécu une séquence pour le moins surprenante face à l’Autriche lors de la première journée de la Ligue des nations. En effet, l’attaquant israélien a égalisé de la tête à la 55e minute, avant de s’emparer du poteau de corner pour mimer un tir au fusil. Déjà averti quelques minutes auparavant, il a finalement reçu un deuxième carton jaune pour cette célébration, synonyme d’expulsion.

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🇦🇹-🇮🇱



But et carton rouge pour Israël… Abu Farkhi prend un deuxième carton jaune pour sa célébration



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Réduite à dix, l’équipe d’Israël a alors cédé en fin de rencontre et s’est inclinée 3-1. La décision arbitrale a suscité l’incompréhension des joueurs israéliens, mais l’arbitre bulgare Georgi Kabakov a considéré le geste comme une célébration provocatrice, sanctionnable selon les règles encadrant les célébrations de but.