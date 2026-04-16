Real Madrid : Raul Asencio a passé de nouveaux examens de santé

C’est devant son poste de télévision que Raul Asencio a vu le Real Madrid se faire éliminer de la Ligue des Champions lors du quart de finale retour hier face au Bayern Munich. Absent, le défenseur est malade depuis quelques jours et son état ne semble pas s’améliorer.

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Selon El Chiringuito, le défenseur souffre toujours de problèmes d’estomac nécessitant de nouveaux examens médicaux passés ce jeudi matin en compagnie du département médical du club. Il était titulaire le week-end dernier contre Gérone après s’être débarrassé d’un souci au mollet.