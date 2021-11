Qualifs CdM 2022 : le surprenant stratagème de l'Italie pour se qualifier

Suite à son match nul 0-0 face à l'Irlande du Nord lors de l'ultime journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l'Italie fait partie des 12 nations européennes qui vont se départager pour l'une des trois places restantes. Devant ainsi disputer une demi-finale et une finale en mars prochain, la Squadra Azzura va donc devoir s'employer en mars prochain. Et justement, la Serie A pourrait donner un coup de main à sa sélection.

Ainsi, comme le révèle la Gazzetta dello Sport, une proposition qui viserait à décaler les matches de la 30e journée (week-end du 19 et 20 mars) pourrait être adoptée. Celle-ci permettrait à Roberto Mancini de pouvoir récupérer son groupe au plus vite afin de se préparer pour les matches qui auront lieu entre le 24 et 29 mars 2022. Absente de la Coupe du Monde 2018, l'Italie ne veut pas revivre un tel traumatisme et pourrait avancer la 30e journée entre le 23 janvier et le 6 février prochain. Lors de la dernière liste de Roberto Mancini, seuls Gianluigi Donnarumma (PSG), Emerson Palmieri (Lyon) et Jorginho (Chelsea) évoluent hors d'Italie donc cette mesure trouverait tout son sens.