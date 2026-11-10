UEFA Nations League
Vers un nouveau forfait en équipe de France
Et si Zinedine Zidane déplorait un 3e forfait avant même le premier match de l’équipe de France face à l’Italie (12 novembre) ? Ça semble en prendre le chemin car après Pierre Kalulu et Marcus Thuram, Aurélien Tchouameni (26 ans) est souffrant et pourrait renoncer à la suite du rassemblement.
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Le Madrilène, déjà absent lors de la fenêtre internationale de septembre alors qu’il revenait tout juste d’un problème aux adducteurs, a dû écourter la séance de mardi. D’après L’Équipe, il est touché au pubis et va passer des examens pour connaître l’étendue de sa blessure.
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