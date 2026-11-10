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UEFA Nations League

Vers un nouveau forfait en équipe de France

Par Maxime Barbaud
Italie France

Et si Zinedine Zidane déplorait un 3e forfait avant même le premier match de l’équipe de France face à l’Italie (12 novembre) ? Ça semble en prendre le chemin car après Pierre Kalulu et Marcus Thuram, Aurélien Tchouameni (26 ans) est souffrant et pourrait renoncer à la suite du rassemblement.

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Le Madrilène, déjà absent lors de la fenêtre internationale de septembre alors qu’il revenait tout juste d’un problème aux adducteurs, a dû écourter la séance de mardi. D’après L’Équipe, il est touché au pubis et va passer des examens pour connaître l’étendue de sa blessure.

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