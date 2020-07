Le Stade Rennais met la main sur Martin Terrier

La suite après cette publicité

Arrivé à l'Olympique Lyonnais en janvier 2018 (il avait terminé la saison en prêt du côté du Racing Club de Strasbourg), Martin Terrier a su se faire une place au sein de l'effectif rhodanien. Après avoir disputé une longue saison 2018-2019 (42 apparitions toutes compétitions confondues, 11 buts), le natif d'Armentières a su enchaîner lors de l'exercice suivant.

Sous les ordres de Sylvinho et ensuite Rudi Garcia, l'attaquant lyonnais, parfois critiqué pour ses prestations, est resté concentré pour enchaîner les matches. Résultat, l'international Espoirs français (13 sélections, 7 buts) a fait 35 apparitions en 2019-2020, dont cinq en Ligue des Champions. Mais alors que la saison en cours n'est pas finie pour l'OL, qui a encore la finale de Coupe de la Ligue BKT (face au PSG, 31 juillet) et la Ligue des Champions a joué, le principal concerné a décidé de changer d'air.

Contrat de cinq ans pour le numéro 7

Depuis le 8 juin, le mercato franco-français est ouvert et certains clubs en ont profité pour se renforcer. À la recherche d'un élément offensif, le Stade Rennais avait rapidement jeté son dévolu sur Martin Terrier, notamment Florian Maurice, le nouveau directeur sportif du SRFC et ancien membre de la cellule de recrutement de l'OL. C'est d'ailleurs le dirigeant français qui avait ramené le numéro 7 dans le Rhône.

Et Martin Terrier va encore travailler avec Florian Maurice, car la formation bretonne et l'équipe de Lyon ont officialisé il y a un instant son arrivée après avoir trouvé un accord autour de 12M€ plus des bonus comme nous vous le révélions vendredi 3 juillet : «L’OL informe avoir accepté l’offre du Stade Rennais pour le transfert de Martin Terrier d’un montant de 12 M€ auquel pourront s’ajouter un montant maximum de 3 M€ d’incentives ainsi qu’un intéressement de 15% sur la plus-value sur un futur transfert». Il ne reste plus qu'à briller sous de nouvelles couleurs.