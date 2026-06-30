Coupe du Monde 2026 : le sélectionneur de la Corée du Sud hué et menacé de mort à l’aéroport

Arrivé à l’aéroport d’Incheon aux alentours de 4 heures du matin dans l’espoir d’éviter les manifestants, Hong Myung-bo a finalement été accueilli par une foule de supporters en colère après l’élimination de la Corée du Sud dès la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Tambours, insultes et chants réclamant son départ (« Hong Myung-bo dehors ! ») ont accompagné sa sortie, tandis qu’un supporter l’a même violemment apostrophé sous les yeux de Lee Kang-in. Le sélectionneur de 57 ans, qui a également reçu des menaces de mort ces dernières heures et bénéficie désormais d’une protection renforcée, est devenu la cible principale de la colère des fans, qui réclament massivement sa démission.

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⚽️ Après leur élimination dès le premier tour, l’équipe sud-coréenne est revenue à Incheon sous les huées de supporters furieux, portant une rancœur particulière contre le sélectionneur Hong Myung-bo ⤵️ pic.twitter.com/l7ZrXcw43W — Agence France-Presse (@afpfr) June 30, 2026

La pression ne vient plus seulement des tribunes. Le président sud-coréen, Lee Jae-myung, s’est dit « totalement déconcerté » par cet échec et a demandé l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de cette élimination. Sans citer directement Hong Myung-bo, il a remis en question le processus de nomination du sélectionneur, estimant que la compétence n’avait pas été la priorité de la Fédération. Le chef de l’État a également annoncé une réforme de l’administration sportive pour éviter qu’une telle débâcle ne se reproduise, alors que l’avenir de Hong Myung-bo à la tête de la sélection aurait déjà été acté puisqu’il a démissionné selon les dernières informations en provenance de Séoul.