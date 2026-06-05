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Barça : un favori se dégage pour remplacer Hansi Flick

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Hansi Flick @Maxppp

Hansi Flick vient tout juste de prolonger au FC Barcelone, et la relation entre l’Allemand et son club semble être idéale, lui qui est aussi très apprécié par les joueurs et par les supporters. Mais le Barça songe déjà à l’avenir, conscient que Flick ne s’éternisera pas forcément au club. Sans que ce soit un dossier prioritaire, la direction étudie des pistes pour le remplacer.

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Comme l’indique Catalunya Radio, le Barça songe sérieusement à Cesc Fabregas, ancien joueur du club et aujourd’hui entraîneur de Côme. Le club champion d’Espagne aurait même conseillé à l’ancien milieu de terrain de ne pas s’engager sur la durée avec un club et tenter d’être libre en 2028, afin de prendre le relai d’Hansi Flick.

Pub. le - MAJ le
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