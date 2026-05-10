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Ligue 1

PSG : petite séquence mignonne avant le coup d’envoi contre Brest

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le Parc des Princes. @Maxppp
PSG 1-0 Brest

Alors que le PSG dispute ce dimanche face au Stade Brestois son dernier match à domicile de la saison, les joueurs parisiens sont entrés sur la pelouse du Parc des Princes accompagnés de leurs enfants. Une attention symbolique voulue par le club pour marquer cette ultime soirée à domicile. Les onze titulaires ont posé ensemble avec leurs enfants avant le coup d’envoi.

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Paris Saint-Germain
Les joueurs sont accompagnés ce soir à leur entrée sur le terrain de leurs enfants. ❤️

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Sur le terrain, le Paris Saint-Germain joue gros dans cette 33e journée de Ligue 1. En cas de victoire contre Brest, les Parisiens se rapprocheraient très fortement d’un cinquième titre de champion de France consécutif. À la pause, aucune des deux équipes n’était toutefois parvenue à faire la différence (0-0).

Pub. le - MAJ le
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