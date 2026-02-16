José Mourinho confirme pour sa clause, mais…

Demain soir, Benfica retrouve le Real Madrid en Ligue des Champions à l’occasion du match aller des barrages. Vainqueurs des Merengues (4-2) lors de la dernière journée de la phase de ligue, les Aguias espèrent réaliser un nouvel exploit. Cependant, le club lisboète a dû faire face à des rumeurs sur le futur de leur entraîneur José Mourinho. Passé par la Casa Blanca entre 2010 et 2013, le Special One a de nouveau vu son nom être cité dans les travées du Bernabéu pour remplacer l’inexpérimenté Alvaro Arbeloa. À la veille du match, le technicien portugais a fait le point.

«J’ai donné tout ce que j’avais au Real Madrid. J’ai fait des choses bien et d’autres moins bien, mais j’ai tout donné. Quand un professionnel donne tout, il y a un lien qui reste à jamais. Mon sentiment au cours de ces années passées avec les Madrilènes est le même que le leur, ils me respectent et m’apprécient. C’est fantastique pour moi. Je ne veux pas alimenter des rumeurs qui n’existent pas. J’ai encore un an de contrat avec Benfica, c’est spécial parce que c’est une période électorale et que nous avons voulu protéger un nouveau président. Il y a une clause facile à atteindre. Je n’ai rien contre Madrid. J’aimerais beaucoup éliminer Madrid, mais j’aimerais aussi beaucoup qu’Arbeloa remporte la Liga et reste à Madrid pendant de nombreuses années, car il a beaucoup de talent. C’est un grand madridista et il a beaucoup de personnalité», a-t-il confié en conférence de presse.