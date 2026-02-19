Menu Rechercher
Ligue des Champions

Samir Nasri détruit José Mourinho

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Samir Nasri @Maxppp
Benfica 0-1 Real Madrid

José Mourinho ne s’est pas fait un ami. Mardi soir, le Special One s’est fait remarquer après sa sortie médiatique, suite au match très tendu entre Benfica et le Real Madrid en C1 (0-1, barrage aller). En effet, après la polémique raciste qui concerne Prestianni et Vinicius Jr, il a confié : « j’ai dit à Vini Jr que la célébration devait être différente. Ce club a Eusebio comme légende, un joueur noir. Benfica n’est pas un club raciste.»

"À Manchester United, il a glissé sur les genoux pendant 20 mètres, il s'est pris pour Thierry Henry"

Samir Nasri revient sur les propos de José Mourinho concernant Vinicius hier soir.

Ce qui n’a pas été du goût de Samir Nasri. Hier soir, sur le plateau du Canal Champions Club, le consultant a allumé Mourinho. «Le joueur (Vinicius Jr, ndlr) se fait siffler pendant 90 minutes, il a envie de marquer (…) En plus, c’est lui (Mourinho) qui dit ça. Quand ils se sont qualifiés avec l’Inter Milan contre le Barça, il a fait le tour du stade. À Manchester United, il a glissé sur les genoux pendant 20 mètres, il s’est pris pour Thierry Henry en train de célébrer. Tu n’as pas le droit de dire ça». Mourinho est rhabillé pour l’hiver.

Pub. le - MAJ le
