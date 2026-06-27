Tottenham va prolonger Antonin Kinsky

Qu’elle semble lointaine cette terrible soirée du 10 mars dernier. En 8e de finale retour de Ligue des Champions, Tottenham avait vécu une véritable déroute (5-2) infligée par l’Atlético de Madrid. Titularisé à la place de Guglielmo Vicario ce soir-là, Antonin Kinsky fut l’incarnation de ce naufrage avec deux erreurs grossières, avant d’être remplacé dès la 17e minute par Igor Tudor. Depuis le départ du Croate, le gardien va mieux.

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Sous la houlette de Roberto De Zerbi, il a même fini la saison comme titulaire, alors que les Spurs jouaient leur survie en Premier League. Le Tchèque a tellement convaincu son entraîneur que sa direction souhaite le prolonger. Un accord a même été trouvé, révèle The Athletic. Le portier de 23 ans va signer un nouveau bail jusqu’en 2031, plus une année en option avec un salaire revalorisé.