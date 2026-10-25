L’entrée de Camavinga secoue les réseaux

Souvent critiqué la saison dernière, Camavinga est en train de revenir à son meilleur niveau depuis la dernière trêve internationale. Dans un Clásico où les deux équipes n’arrivaient pas à se départager, la décision est venue des remplaçants. Entré à la 80ᵉ minute, le Français, en plus d’avoir pu montrer toute sa qualité, a délivré la passe décisive à Kylian Mbappé. Sur une contre-attaque madrilène, il mystifiait Pau Cubarsí avant de servir parfaitement le buteur madrilène, qui donnait l’avantage final au Real Madrid (1-2). Une entrée qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes.