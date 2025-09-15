Menu Rechercher
Liga : l’énorme accusation de Javier Tebas contre le Real Madrid

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Javier Tebas @Maxppp

Vous le savez, les relations entre la Liga et le Real Madrid sont glaciales. Se plaignant souvent contre l’arbitrage et le calendrier, la Maison Blanche provoque souvent l’ire de Javier Tebas, le patron de la Ligue espagnole de football. Le week-end dernier, les Merengues sont encore montés au créneau après l’expulsion de Dean Huijsen en première période de la rencontre face à la Real Sociedad.

Planifiant même de porter plainte contre l’arbitrage espagnol, le club de la capitale a créé la première onde de choc de la saison dans le paysage footballistique espagnol. Ce lundi, Javier Tebas a décidé de rétorquer en cartonnant le Real Madrid au micro de Tele Deporte : «le Real Madrid se plaint d’un mauvais arbitrage ? Soyez très prudents dans vos actions et vos paroles, car à mon avis, le Real Madrid ne cherche qu’à nuire à la Liga.» Voilà qui est dit.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
