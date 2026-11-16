L’OM a déjà fixé ses priorités pour le mercato hivernal

L’Olympique de Marseille espère grandement pouvoir profiter du prochain mercato hivernal pour renforcer le groupe de Bruno Genesio. Mais avant de passer à l’action, le club phocéen devra franchir une étape importante début décembre, avec un nouveau rendez-vous devant la DNCG, le célèbre gendarme du football français. Les dirigeants marseillais espèrent alors présenter un nouveau plan financier et surtout faire valoir les efforts réalisés depuis plusieurs mois pour assainir les comptes. L’objectif est clair : obtenir davantage de marge de manœuvre afin de pouvoir recruter dès cet hiver.

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Depuis plusieurs mois, l’OM travaille notamment à réduire sa masse salariale, une mesure qui a considérablement influencé la construction de l’effectif, comme l’informe La Provence. Plusieurs départs ont permis d’alléger les finances, tandis que la direction poursuit ses efforts pour augmenter les revenus du club. Le président Stéphane Richard a toutefois rappelé que cette stratégie ne devait pas empêcher Marseille de rester compétitif. « Notre volonté, c’est de faire des recrutements cet hiver si on peut le faire et si on estime qu’on doit en faire », a-t-il expliqué.

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Trois postes sont ciblés, des départs espérés

Dans cette perspective, plusieurs besoins ont déjà été identifiés par la direction sportive. Trois postes sont ciblés : un défenseur central, un milieu défensif et un joueur de couloir. La cellule de recrutement, dirigée par Grégory Lorenzi, travaille sur ces différents profils depuis cet été. Des discussions sont également envisagées autour de certains joueurs susceptibles de quitter le club pour alléger davantage la masse salariale. Les départs pourraient ainsi permettre de dégager des ressources supplémentaires pour financer de nouvelles arrivées.

Reste désormais à convaincre la DNCG lors du prochain passage prévu début décembre. Le club espère présenter un projet financier suffisamment solide pour obtenir une plus grande liberté sur le marché des transferts et ainsi conserver sa place parmi les quatre premiers de la Ligue 1. Plusieurs pistes existent aussi pour développer les revenus commerciaux, avec notamment le renouvellement du partenariat avec Sublime Côte d’Ivoire et le retour annoncé d’adidas comme équipementier, ajoute le quotidien phocéen. Frank McCourt a, de son côté, réaffirmé son engagement auprès du club.