Coupe du Monde 2026, France : Lucas Digne fait face au plus grand défi de sa carrière

À 32 ans, Lucas Digne s’apprête à vivre le plus grand rendez-vous de sa carrière. Le latéral gauche disputera ce mardi sa première demi-finale de Coupe du Monde avec les Bleus face à l’Espagne, après avoir manqué les campagnes de 2018 et 2022. Longtemps barré en sélection, absent de plusieurs grandes compétitions malgré son statut de cadre en club, le joueur d’Aston Villa s’est imposé en tant que titulaire au début du tournoi et savoure enfin cette opportunité qu’il attendait depuis ses débuts sous le maillot tricolore.

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Quelques heures avant le choc, le Nordiste pourrait également voir son avenir basculer, lui qui est annoncé proche d’un retour au PSG. Mais avant de penser au mercato, Digne devra relever un immense défi : contenir Lamine Yamal. Le prodige espagnol, encore discret statistiquement dans ce Mondial, reste l’arme offensive numéro un de la Roja. Au sein du groupe France, personne ne souhaite toutefois tomber dans le piège d’un plan uniquement centré sur le Barcelonais. «Il n’y a pas de plan anti-Lamine Yamal, on se concentre sur l’équipe d’Espagne», a déjà rappelé Adrien Rabiot.

Les Bleus ont confiance en Lucas Digne

L’expérience de Digne constitue justement l’un des principaux motifs d’espoir côté français. Passé par le PSG, l’AS Rome, le FC Barcelone et Aston Villa, le défenseur a disputé plus de 250 rencontres de Premier League et affronté les meilleurs ailiers de la planète, de Lionel Messi à Mohamed Salah en passant par Bukayo Saka ou Michael Olise. Le journal L’Equipe assure qu’aucune préparation spécifique n’a été mise en place tant le Français connaît ce type de rendez-vous, d’après son entourage. Il a tout de même demandé quelques tips à son coéquipier du Barça, Jules Koundé.

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Les Bleus savent néanmoins que le soutien de l’ailier gauche et d’Adrien Rabiot sera indispensable pour empêcher le Catalan de repiquer dans l’axe, sa zone de prédilection. Mais au-delà des performances sur les pelouses américaines, Lucas Digne a également gagné la confiance du vestiaire. Considéré comme l’un des grands frères du groupe, il accompagne les plus jeunes tout en profitant pleinement de la compétition. Mais après une excellente saison à Aston Villa, le défenseur français est désormais attendu au tournant pour faire déjouer Lamine Yamal, qui avait déclaré que le choc contre les Bleus serait «le plus important de sa carrière».

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