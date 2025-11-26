Menu Rechercher
LdC, PSG : le groupe contre Tottenham avec un nouveau et le retour de Dembélé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé buteur @Maxppp
Ce soir, le Paris Saint-Germain va tenter de retrouver le chemin de la victoire en Ligue des Champions face à Tottenham. Septième du classement, le club de la capitale veut retrouver une place dans le top 5. Pour ce match, Luis Enrique a convoqué 21 joueurs.

Paris Saint-Germain
📋 Le groupe convoqué par Luis Enrique ! 🔴🔵

#UCL
Sans surprise, Achraf Hakimi et Désiré Doué ne font pas partie du groupe. En revanche, Ousmane Dembélé est bel et bien présent. Sorti sur blessure face au Bayern Munich il y a trois semaines, le Ballon d’Or 2025 souffrait du mollet. Cependant, il n’est pas annoncé titulaire. Enfin, à noter la convocation du jeune gardien Martin James (17 ans) qui remplace Renato Marin.

