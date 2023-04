Bundesliga : le Bayern Munich écrase Dortmund pour la première de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Ce n’était pas un Klassiker comme les autres, ce samedi soir. Deuxièmes de Bundesliga avant la rencontre derrière leur rival du soir, le Bayern Munich devait absolument s’imposer pour reprendre la tête du Championnat d’Allemagne, à neuf journées de la fin. Dans des conditions particulières, puisque Thomas Tuchel célébrait sa première sur le banc du Rekordmeister, après le départ express de Julian Nagelsmann pendant la trêve internationale.

De leur côté, les hommes d’Edin Terzic souhaitaient en profiter pour frapper fort à l’Allianz Arena et quasiment rêver du titre, en cas de succès. Sauf que la rencontre a rapidement très mal tourné pour le BVB. Sur une action anodine, Upamecano tentait de lancer Sané en profondeur et Kobel, sur la trajectoire, ratait complètement le ballon sur son dégagement. L’ouverture du score était alors offerte au Bayern Munich, après cette terrible bourde (1-0, 15e).

Première parfaite pour Thomas Tuchel

Une terrible entame de match, qui semble avoir détruit psychologiquement les Jaune et Noir. Quelques minutes plus tard, Müller, à la réception d’un corner, pouvait faire le break (2-0, 18e)… avant que l’Allemand ne reprenne, à bout portant, un ballon de Sané pour s’offrir un doublé (3-0, 23e). De quoi anéantir cette première période, plus que dominée par les Bavarois. Coman aurait même pu corser l’addition, mais manquait sa frappe dans le but vide (41e).

Il faudra attendre la seconde période pour voir le Français marquer du plat du pied et assurer la victoire (4-0, 50e). Can pensait relancer les siens sur penalty (4-1, 77e), mais cela fut insuffisant pour Dortmund, qui ne pouvait mieux faire que de revenir à 4-2 dans les arrêts de jeu, grâce à Malen (90e+2). Première réussie, donc, pour Tuchel, qui permet au Bayern de remonter en tête de la BL, avec deux points d’avance sur son adversaire du soir. Le BVB devra se relancer contre l’Union Berlin, troisième du Championnat, alors que le Rekordmeister affrontera deux fois de suite Fribourg, en 1/4 de finale de Coupe d’Allemagne, puis en Championnat.