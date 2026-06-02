Brésil : Ancelotti donne des nouvelles de Neymar

Le Mondial n’a même pas commencé que les nouvelles sont déjà mauvaises pour Neymar, blessé au mollet, et a priori indisponible pour le premier match face au Maroc. Déjà présent aux États-Unis, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de son joueur devant les médias présents sur place dans le New Jersey.

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« Il progresse bien, il va bien, nous ne sommes pas pressés », a ainsi indiqué le sélectionneur de la Canarinha. Absent pour le match amical face à l’Égypte puis les débuts mondialistes contre le Maroc, l’ancienne star du Barça et du PSG pourrait être disponible pour la rencontre face à Haïti pour la deuxième journée de la phase de poules.