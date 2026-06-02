Menu Rechercher
Commenter
CDM

Brésil : Ancelotti donne des nouvelles de Neymar

Par Max Franco Sanchez
1 min.
ney @Maxppp

Le Mondial n’a même pas commencé que les nouvelles sont déjà mauvaises pour Neymar, blessé au mollet, et a priori indisponible pour le premier match face au Maroc. Déjà présent aux États-Unis, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de son joueur devant les médias présents sur place dans le New Jersey.

La suite après cette publicité

« Il progresse bien, il va bien, nous ne sommes pas pressés », a ainsi indiqué le sélectionneur de la Canarinha. Absent pour le match amical face à l’Égypte puis les débuts mondialistes contre le Maroc, l’ancienne star du Barça et du PSG pourrait être disponible pour la rencontre face à Haïti pour la deuxième journée de la phase de poules.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Brésil
Carlo Ancelotti
Neymar

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Brésil Flag Brésil
Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti
Neymar Neymar
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier