FC Nantes : le club vise de nouveaux renforts après Cabella

Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes @Maxppp

Le FC Nantes tient déjà sa première recrue du mercato d’hiver : Rémy Cabella. L’ancien milieu offensif de Lille, âgé de 35 ans et sous contrat avec l’Olympiakos, arrive en prêt pour six mois sans option d’achat. L’ancien iternational français apportera son expérience et sa créativité à une formation nantaise en difficulté, actuellement première relégable. Le joueur est attendu à Nantes ce dimanche pour intégrer le groupe dès la reprise, prévue lundi 29 décembre.

Mais le club ne compte pas s’arrêter là. Sous la houlette d’Ahmed Kantari, la direction cherche à renforcer plusieurs postes clés, notamment un ailier droit, un milieu relayeur et au moins un défenseur central. Le secteur défensif, en particulier, reste délicat à renforcer : les pistes pour Abakar Sylla (Strasbourg) et Issa Diop (Fulham) ont été étudiées, mais se sont refermées d’après Ouest-France. Avec un calendrier exigeant en janvier, comprenant un déplacement à Marseille et des réceptions du Paris FC et de Nice, Nantes doit agir vite pour consolider son effectif et améliorer sa situation au classement.

