OM : les premiers enseignements de l’ère Genesio

L’ère Genesio est lancée. Vendredi soir, l’Olympique de Marseille a débuté sa préparation estivale par un succès ne souffrant d’aucune contestation face au Yamoussoukro FC (3-0). Après l’ouverture du score de Neal Maupay en première période, Ange Lago et Faris Moumbagna ont sécurisé la victoire des Olympiens au retour des vestiaires. Dès ce premier rendez-vous, Bruno Genesio a, lui, privilégié une approche pragmatique. Sans bouleverser les équilibres, son équipe a, en effet, affiché une volonté de maîtriser le ballon, de construire proprement depuis l’arrière et de conserver un bloc cohérent. Comme attendu pour un match de préparation, l’ancien entraîneur du LOSC a largement fait tourner son effectif, organisé en 4-4-2.

La suite après cette publicité

L’objectif était moins de rechercher une performance collective aboutie que d’observer ses joueurs dans différentes configurations. Les cadres ont ainsi côtoyé plusieurs jeunes issus du centre de formation, auxquels Genesio semble vouloir offrir une véritable opportunité durant cette préparation estivale. Parmi les satisfactions ? Neal Maupay a rapidement retrouvé le chemin des filets, tandis que Faris Moumbagna, de retour après une longue blessure, a également marqué des points en inscrivant son but. Deux bonnes nouvelles dans un secteur offensif qui pourrait encore évoluer au fil du mercato. L’une des belles surprises de cette rencontre est aussi venue du jeune latéral Kelyann Bezahaf.

La belle surprise Bezahaf

Aligné par Bruno Genesio au poste d’arrière droit, le défenseur a livré une prestation intéressante, affichant de la personnalité, de l’activité dans son couloir et une vraie volonté de se projeter vers l’avant. Sans être mis sous une pression constante par l’adversaire, il a démontré qu’il possédait les qualités techniques et l’audace nécessaires pour intégrer progressivement la rotation olympienne, à l’image de sa passe décisive en début de rencontre en délivrant un centre parfait en direction de Maupay. Dans un effectif où la concurrence reste ouverte sur les côtés de la défense, cette première sortie pourrait finalement lui permettre de gagner des points auprès de son entraîneur. Au-delà du résultat, c’est surtout cette volonté de s’appuyer sur les jeunes qui ressort de cette première sortie.

La suite après cette publicité

Avec un groupe profondément remanié durant l’intersaison et un calendrier chargé entre championnat et Ligue Europa, Genesio sait qu’il devra élargir sa rotation. Des profils comme Bezahaf pourraient ainsi profiter de cette préparation pour se rapprocher durablement du groupe professionnel. Alors oui, il faudra évidemment attendre des oppositions plus relevées pour mesurer les véritables progrès de l’OM mais ce premier match amical a offert des signaux encourageants : une équipe appliquée, des principes de jeu déjà identifiables, des attaquants en confiance et des jeunes désireux de saisir leur chance. Une base de travail intéressante pour Bruno Genesio avant les prochaines échéances de l’été.