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Sidiki Chérif rejoint Coventry pour 25 M€

Par Sasha Nahon
1 min.
Sidiki Chérif @Maxppp

C’est désormais officiel : Sidiki Chérif quitte déjà Fenerbahçe, seulement six mois après son arrivée en Turquie. L’ancien attaquant d’Angers s’est engagé pour cinq ans avec Coventry, promu en Premier League après avoir terminé en tête du Championship la saison dernière. Le transfert du joueur de 19 ans s’élève à 25 millions d’euros. Arrivé à Fenerbahçe en janvier, Chérif n’y sera donc resté qu’une demi-saison, avec un bilan de 3 buts en 17 rencontres. Son départ intervient alors que le club turc a considérablement renforcé son attaque avec les arrivées de Romelu Lukaku et Vedat Muriqi.

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Lancé chez les professionnels par Angers, Chérif avait disputé 36 rencontres toutes compétitions confondues avec le SCO pour 4 buts avant de rejoindre la Turquie. L’attaquant guinéen, engagé dans un processus de naturalisation française et qui figurait sur les tablettes de l’équipe de France Espoirs en mars dernier, va désormais découvrir l’un des championnats les plus relevés d’Europe. À Coventry, il évoluera sous les ordres de Frank Lampard et tentera de franchir une nouvelle étape dans une carrière qui s’accélère fortement depuis son départ d’Angers.

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