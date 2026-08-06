Bologne met Thijs Dallinga sur le marché

Deux ans après son départ de Toulouse pour Bologne, Thijs Dallinga a été placé sur le marché par le club italien, selon nos informations. L’attaquant de 26 ans a connu plus de difficultés la saison passée avec 5 buts inscrits en 36 matchs toutes compétitions confondues.

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L’ancien buteur du TFC Thijs Dallinga mis sur le marché par Bologne. Le club italien veut un transfert mais reste ouvert à un prêt en dernier recours. Une aubaine pour les clubs de Ligue 1 👀 pic.twitter.com/bdHjbx7MtU — Sébastien Denis (@sebnonda) August 6, 2026

8es de Serie A au final, les Rossoblù ont échoué aux portes d’une qualification européenne pour cette saison. Ils doivent se séparer de certains éléments. C’est ainsi qu’ils privilégient un transfert du Néerlandais mais sont prêts à accepter un prêt s’ils ne trouvent pas preneur avant. Voilà une piste qui pourrait être intéressante pour certains clubs de Ligue 1…