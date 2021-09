Donny van de Beek raconte son spleen à Manchester United

La suite après cette publicité

Donny van de Beek (24 ans) a faim. très peu utilisé par Ole Gunnar Solskjaer (4 titularisations en Premier League la saison passée), le milieu de terrain traverse une période difficile depuis qu’il a rejoint Manchester United en provenance de l’Ajax Amsterdam. Depuis la reprise du championnat, le Batave espère que la roue va enfin tourner. Et pour ça, un plan de communication a visiblement été établi.

En effet, son agent a dégainé ces derniers jours afin de rappeler que les Red Devils avaient fait capoter un départ du joueur à Everton parce qu’ils comptaient sur l’ancien Lancier. Résultat : le clan Van de Beek attend désormais des actes de la part d’OGS, même si, pour le moment, le joueur n’a toujours pas été utilisé lors des premières journées de Premier League. Aujourd’hui, après les mots de l’agent, c’est au tour de Donny van de Beek d’évoquer sa situation, dans des propos relayés par Sky Sports et l’ensemble des médias anglais.

Van de Beek attend un signe d'OGS

« C’est difficile, vous ne faites pas vraiment partie de l’équipe, vous attendez votre opportunité. Ce n'est pas facile, si vous ne jouez pas. C'est normal tu as besoin d'un peu de temps pour t'adapter, mais bien sûr tu n'es pas content. Je veux jouer, c'est clair. C'est si difficile (à gérer mentalement). Je m'entraîne très dur tous les jours, j'essaie de m'améliorer et j'attends ma chance, c'est la seule chose que je puisse faire. Si le moment est là, je dois être prêt, c'est aussi simple que ça. Etre proche des joueurs, faire partie de l'équipe. Si vous ne jouez pas, essayez de les aider et soyez positif. Vous ne pouvez pas rester assis là et être en colère, ce n'est pas la clé pour entrer dans l’équipe », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Bien sûr, parfois vous êtes en colère, tous les joueurs vivent ça, mais vous n'allez pas leur montrer si vous ne vous entraînez pas plus durement. En plus, vous donnez une raison au manager de jouer sans vous. Ne montrez pas une mauvaise attitude. La clé est toujours d'être positif, vous pouvez vous améliorer chaque jour. Être en colère n'aide pas l'équipe. Le manager était vraiment positif à mon sujet et a dit : "j’ai besoin de toi, je veux te garder ici". Il a dit aussi : "je vois un Donny différent maintenant". J'espère pouvoir montrer aux gens que je me suis beaucoup amélioré maintenant. Je dois jouer plus. Vous pouvez vous entraîner dur tous les jours, mais vous avez besoin de temps de jeu. Si vous jouez une fois par mois, vous ne pouvez pas montrer votre meilleur niveau. » À bon entendeur...