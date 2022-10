OL : Jason Denayer revient sur son départ

Un choix qui a de quoi surprendre. Non-prolongé à l'Olympique Lyonnais cet été, le défenseur belge Jason Denayer (27 ans) a finalement pris la direction de Shabab Al-Ahli Club, aux Émirats arabes unis, après de longues semaines sans trouver de club. Au micro d’Eleven Sports, le Bruxellois s’est exprimé sur ce choix étonnant.

«Beaucoup de choses se sont passées durant l’été, j’ai eu d’autres propositions plus intéressantes financièrement, mais pas de clubs qui allaient chercher des trophées alors que c’est ce que j’ai retrouvé ici avec un projet sportif et l’objectif de gagner. Ceux qui me suivent savent que je vais un peu dans tous les championnats, j’ai été en Turquie, en Écosse, toujours dans l’objectif de gagner des trophées. C’est ce qui m’a fait venir ici. Je comprends que les gens soient surpris, car chacun à ses opinions et je les respecte. Certains ne comprennent pas mon choix, d’autres oui, mais c’est la vie. Le plus important était de trouver un club pour être en forme», a-t-il assuré.