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Officiel Ligue 1

Angelo Fulgini s’en va de Lens pour rejoindre Al-Khaleej

Par Maxime Barbaud
1 min.
Fulgini avec le RC Lens @Maxppp

Nous vous en avons informé un peu plus tôt dans la journée. Lens a officialisé le transfert d’Angelo Fulgini du côté d’Al-Khaleej. Le milieu offensif de 29 ans, à qui il ne restait plus qu’un an de contrat, repart en Arabie saoudite.

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L’ancien Angevin sort en effet d’une saison convaincante du côté d’Al-Taawoun (5 buts et 11 passes décisives en 32 rencontres) où il était prêté. Les Sang et Or signalent qu’il a été «libéré de ses engagements contractuels» pour faciliter ce transfert.

Pub. le - MAJ le
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