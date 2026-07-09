Angelo Fulgini s’en va de Lens pour rejoindre Al-Khaleej

Nous vous en avons informé un peu plus tôt dans la journée. Lens a officialisé le transfert d’Angelo Fulgini du côté d’Al-Khaleej. Le milieu offensif de 29 ans, à qui il ne restait plus qu’un an de contrat, repart en Arabie saoudite.

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Angelo Fulgini quitte définitivement le Racing 🤝



Le club a libéré le milieu de ses engagements contractuels afin de lui permettre de s'engager au Al-Khaleej FC, pensionnaire de Saudi Pro League. Merci pour les émotions et bonne continuation Angelo ! 👋 pic.twitter.com/SetHQ9RXGG — Racing Club de Lens (@RCLens) July 9, 2026

L’ancien Angevin sort en effet d’une saison convaincante du côté d’Al-Taawoun (5 buts et 11 passes décisives en 32 rencontres) où il était prêté. Les Sang et Or signalent qu’il a été «libéré de ses engagements contractuels» pour faciliter ce transfert.