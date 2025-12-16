Flamengo : Filipe Luís veut réaliser un exploit historique contre le PSG

À la veille de la finale de la Coupe intercontinentale face au PSG, prévue demain soir au stade d’Al Rayyan à Doha, Filipe Luís a affiché la confiance et la maturité d’un Flamengo en pleine évolution. L’entraîneur rubro-negro a insisté sur la progression collective de son groupe et sur sa capacité à se réinventer dans des contextes exigeants, tout en mesurant l’ampleur du défi qui attend son équipe face au champion de France. « Plus l’équipe joue, mieux, elle se connaît. Chaque compétition est différente. Le contexte était différent, le pays aussi, le climat, la température et le terrain également, mais la volonté de gagner est la même. Certains joueurs sont partis, d’autres sont arrivés. Ce groupe a une nouvelle âme, il s’est réinventé, a remporté des titres difficiles sur le continent et veut écrire une nouvelle page de son histoire. Nous savons combien ce match sera difficile. Ce ne sera pas facile, mais nous savons que c’est possible. »

Face à un PSG annoncé favori, Filipe Luís assume pleinement son discours volontariste et revendique une foi totale en ses joueurs, qu’il estime capables de réaliser un match parfait pour marquer l’histoire du club carioca. Conscient des difficultés rencontrées tout au long de la saison et de celles que posera l’adversaire parisien, le technicien brésilien mise sur la maîtrise de toutes les phases du jeu pour espérer décrocher le trophée intercontinental. « C’est possible. Bien sûr que j’y crois, et bien sûr que je le dis aux joueurs. Au football, tout est possible. Mais pas seulement en paroles. Je suis convaincu que mes joueurs sont les meilleurs. Je leur ai toujours dit depuis mon arrivée, leur façon de jouer et leur implication à l’entraînement en sont la preuve. Cette équipe est capable de tout, capable d’écrire l’histoire. Parce que je crois tellement en eux, ils y croient aussi, évidemment. Nous avons affronté de solides adversaires, cette année n’a pas été facile, plusieurs nous ont posé des problèmes. Il ne fait aucun doute que le PSG nous en posera aussi. Le plus important, c’est que l’équipe sache jouer dans toutes les phases du jeu pour pouvoir réaliser le match parfait et gagner ».