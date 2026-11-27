Le FC Barcelone pourrait voir l’une de ses pistes défensives lui échapper. Très attentif à la progression d’Holmes Junior, jeune défenseur central de 17 ans évoluant à Gérone, le club catalan est désormais concurrencé par Brentford. Selon Sport, la formation anglaise prépare une offre de huit millions d’euros pour tenter de recruter le jeune Espagnol dès le prochain mercato hivernal. Déjà installé dans le onze de Gérone avec dix titularisations cette saison et un but inscrit, le défenseur attire les regards grâce à sa précocité. Actuellement engagé avec l’Espagne à la Coupe du monde U17, où il porte même le brassard de capitaine, il représente l’un des profils les plus intéressants de sa génération.

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De son côté, Gérone n’entend pas faciliter son départ en pleine saison. Le club catalan, qui compte sur lui dans sa lutte pour retrouver la Liga, a d’ailleurs récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029 afin de sécuriser son avenir. Mais l’intérêt de Brentford pourrait rapidement mettre les dirigeants à l’épreuve. Le Barça, qui suit également son évolution sous l’impulsion de Deco, pourrait alors patienter jusqu’à l’été prochain pour tenter sa chance. Capable d’évoluer dans l’axe de la défense, mais aussi au milieu de terrain, Holmes Junior possède un profil polyvalent particulièrement apprécié par les recruteurs blaugrana. Reste à savoir si les Anglais parviendront à convaincre Gérone avant que Barcelone ne passe à l’action.