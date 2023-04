OM-ESTAC : la belle réaction d’Igor Tudor après la victoire

Après cinq matches sans gagner au Vélodrome, l’Olympique de Marseille s’est parfaitement imposé contre l’ESTAC, ce dimanche soir (3-1). Une victoire permettant aux Phocéens de revenir à la deuxième place de la Ligue 1, pour le plus grand bonheur d’Igor Tudor, qui célébrait son 45e anniversaire pour l’occasion.

«C’est un super cadeau d’anniversaire, on aurait même pu marquer plus de buts. On s’est créé beaucoup d’occasions, c’était un bon match», a-t-il expliqué sur Prime Video, avant d’évoquer le doublé de Vitinha. «Aujourd’hui, Vitinha a amené de la fraîcheur et de l’énergie, On avait besoin de quelque chose de nouveau et il l’a bien fait. Comme Kaboré, Sanchez ou Mbemba. C’est une bonne performance globale malgré le but encaissé. En tant que coach, je ne sais pas ce qui a changé par rapport à Lorient. On était sur cinq matches sans gagner, contre des équipes différentes, mais notre approche a été bonne. On voulait mettre de la valeur, car une différence a été montrée : de la personnalité».

